Хищные кошки попали в объектив в природном парке Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Снимками каракала и степного кота поделились инспекторы государственного регионального природного парка «Кызылсай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

«Это хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время каракала относили к рысям, на которых он похож внешне, однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род. Водится в опустыненных степях. На территории СНГ малочислен, внесен в Красную книгу», - отметили специалисты.





В наших краях каракал встречается на побережье Каспийского моря.Деятелен каракал главным образом ночью, но зимой и весной появляется и днём.Приблизительная численность данного вида на территории Мангистауской области составляет 300-400 особей.На втором снимке, как сообщили в областной территориальной инспекции, степной кот - хищный представитель малых кошек из семейства кошачьих. Данный вид распространен и не занесен в Красную книгу.