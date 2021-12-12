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Хищные кошки попали в объектив в природном парке Мангистауской области

12 Декабря 2021 14:59
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Хищные кошки попали в объектив в природном парке Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Снимками каракала и степного кота поделились инспекторы государственного регионального природного парка «Кызылсай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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В ходе рейдовых работ на территории заповедника была замечена редкая хищная кошка - каракал.

Хищных кошек сняли на фото в Мангистау

В областной территориальной инспекции рассказали, что каракал «қара құлақ» с тюркского языка переводится как «чёрное ухо».
«Это хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое время каракала относили к рысям, на которых он похож внешне, однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род. Водится в опустыненных степях. На территории СНГ малочислен, внесен в Красную книгу», - отметили специалисты.


Хищных кошек сняли на фото в Мангистау

В наших краях каракал встречается на побережье Каспийского моря.
Деятелен каракал главным образом ночью, но зимой и весной появляется и днём.
Приблизительная численность данного вида на территории Мангистауской области составляет 300-400 особей.
На втором снимке, как сообщили в областной территориальной инспекции, степной кот - хищный представитель малых кошек из семейства кошачьих. Данный вид распространен и не занесен в Красную книгу.

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#Экология   #Мангистауская область   #Природа  
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