Хищники-наркоманы: во Флориде акулы «пристрастились» к кокаину

ОРЛАНДО. КАЗИНФОРМ - Акулы, плавающие у побережья Флориды, «пристрастились» к кокаину, который контрабандисты сбрасывают в океан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

В связи с тем, что огромное количество наркотиков вымывается на пляжи и ежегодно вывозится властями из океана, морской биолог Том Хёрд решил выяснить, едят ли акулы кокаин, попадающий в прибрежные воды Флориды, в рамках нового телесериала «Кокаиновые акулы», премьера которого состоится на следующей неделе на канале Discovery.

В рамках программы Хёрд и его коллега, эколог из Университета Флориды, Трейси Фантана проводят ряд экспериментов с акулами у островов Флорида-Кис, где рыбаки рассказывают истории об акулах-наркоманах.

Хёрд и Фантана погрузились под воду и заметили, что некоторые акулы действительно ведут себя странно. Акула-молот, вид, который обычно избегает людей, бросилась прямо на них и, казалось, плывет наискосок. На глубине 60 футов под поверхностью они заметили песчаную акулу, которая плавала узкими кругами и выглядела зацикленной на объекте, которого там не было.

Затем они проверили, как акулы реагируют на брошенные ими в воду пакеты, которые по размеру и форме были похожи на тюки с кокаином.

В ходе эксперимента они поместили поддельные тюки рядом с муляжами лебедей и были потрясены, увидев, как акулы направляются прямо к тюкам и кусают их — одна акула даже уплыла с поддельным тюком.

Хёрд и Фантана пошли еще дальше – они сделали «шарик» кокаина из высококонцентрированного рыбьего порошка, чтобы вызвать у акул массивный выброс дофамина. В передаче будет показано, что хищники просто сошли с ума при виде шарика.

Для своего последнего эксперимента они сбросили с самолета имитацию тюка кокаина, чтобы смоделировать, как наркотики могут попасть в экосистему акулы. Ученые заметили, что некоторые виды акул прямо-таки охотились за «подделками».

Хёрд считает, что их эксперименты пока не доказывают, что у берегов Флориды завелись акулы-наркоманы, употребляющие кокаин. По его мнению, необходимо будет провести больше экспериментов. Он также считает, что может быть множество экологических причин, по которым акулы реагируют на «кокаин» таким образом.

«Мы понятия не имеем, что [кокаин] может сделать с акулой», — поведал Хёрд, добавив, что из проведенных исследований видно, что разные рыбы по-разному реагируют на одно и то же химическое вещество.