Хищения почти на 8 млн тенге выявили в сельских школах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бухгалтер школы Железинского района начисляла деньги своим двум сыновьям, которые там никогда не работали, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Аудиторами установлено что, согласно приказу директора школы села Аккаин бухгалтер устроилась на работу в мае 2016 года. С 2016 по 2018 год бухгалтером учреждения необоснованно выплачено три миллиона 206 тысяч тенге; при этом аудиторами установлено, что также были выплачены бюджетные средства двум сыновьям, которые в данном учреждении никогда не работали», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» главный специалист отдела аудита финансовой отчётности департамента внутреннего государственного аудита Павлодарской области Куаныш Исеев.

Аудит в ГУ «Основная общеобразовательная школа села Аккаин» и ГУ «Захаровская основная общеобразовательная школа» Железинского района госаудиторами департаментам внутреннего государственного аудита по Павлодарской области по вопросу хищения бюджетных средств бухгалтером этих учреждений проведён на основании постановления антикоррупционной службы по Павлодарской области, сообщил аудитор.

«Также данный бухгалтер на основании приказа директора школы с января 2015 года работала в ГУ «Захаровская основная общеобразовательная школа» Железинского района. С момента трудоустройства на работу в качестве бухгалтера перечисляла бюджетные средства себе и своим двум сыновьям по декабрь 2018 год на общую сумму три миллиона 968 тысяч тенге», - добавили в департаменте внутреннего госаудита.

Как сообщили специалисты ведомства, в Захаровской школе бухгалтер выплатила директору 630 тысяч тенге с 2015 по 2018 год.

«Всего сумма хищения бюджетных средств по двум школам составила семь миллионов 804 тысячи тенге», - подсчитал К. Исеев.