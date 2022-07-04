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Хищение военного имущества на 825 млн тенге выявили в Казахстане
4 Июля 2022 15:40

Хищение военного имущества на 825 млн тенге выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Органами военной прокуратуры проводятся проверки обеспечения сохранности военного имущества в воинских частях Министерства обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

«По признакам хищения вещевого имущества и средств индивидуальной защиты на сумму около 825 млн тенге в Алматинском, Конаевском, Сарыозекском и Талдыкорганском гарнизонах начато досудебное расследование, возбуждено 8 уголовных дел. Расследование осуществляется специальными прокурорами Главной военной прокуратуры. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - сообщили в ведомстве.

Фото:gov.kz

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