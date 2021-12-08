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Хищение в квазигосударственном секторе расследует Агентство по финмониторингу

8 Декабря 2021 15:36
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Хищение в квазигосударственном секторе расследует Агентство по финмониторингу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере на сумму 450 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 миллионов тенге на расчетные счета пяти компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договоры об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 миллионов тенге в виде авансов на свое имя.

Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО «Кселл», контрольный пакет акций которого принадлежит АО «Казахтелеком», что свидетельствует об отнесении ТОО «Kcell Solutions» к субъекту квазигосударственного сектора.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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