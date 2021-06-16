Хищение денег на ремонт столичного театра: суд вынес приговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 июня, районным судом № 2 Алматинского района Нур-Султана оглашен обвинительный приговор в отношении руководителей Русского драмтеатра имени Горького, представителей подрядных организаций и технадзора по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт и реставрацию театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда Нур-Султана.

Кто предан суду

- директор театра драмы им. М. Горького - Касенов Е., его заместитель Саттыбаев Е., эксперт технического надзора ТОО «АДС САПА» Ербатыров Б., директор ТОО «СТ-Инженеринг» (технадзор по реставрации) Кенжетаев М.

Касенов обвинялся в хищении и покушении на хищение денег по предварительному сговору с Саттыбаевым (пособник) по четырем эпизодам. Из них два эпизода - хищение и покушение на хищение денег на общую сумму 49,6 млн тенге при реставрации и два эпизода - хищение и покушение на хищение денег в общей сумме 464,7 млн тенге при капитальном строительстве (ст.189 ч.4 п.2, ст.24 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2 УК).

Саттыбаев, Ербатыров и Кенжетаев обвинялись в пособничестве в хищении денег Касенову (ст.28 ч.5 – ст.189 ч.4 п.2, ст.24 ч.3, ст.28 ч.5 – ст.189 ч.4 п.2 УК).

В организации данного преступления обвинялись: директор ТОО «Ади-Жан» - Дастанов Д.Д., директор ТОО «Астана-Кокше» Байсалбеков А.Б. (ст.28 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2, ст.24 ч.3, ст.28 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2 УК).

В суде прокурор поддержал обвинение.

Первый эпизод. Касенов в соучастии с Дастановым (организатор), Саттыбаевым и Ербатыровым (пособники) в период 2018-2019 гг. путем подписания актов приемки выполненных работ похитили бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт театра - 370,5 млн тенге.

Второй эпизод. Касенов в соучастии с Дастановым (организатор), Саттыбаевым и Ербатыровым (пособники) в период 2019 года путем подписания актов приемки выполненных работ совершили покушение на хищение бюджетных средств, выделенных на строительно-монтажные работы и поставку инженерно-технологического оборудования театру в сумме 94,2 млн тенге.

Третий эпизод. Касенов в соучастии с Байсалбековым (организатор), Саттыбаевым и Кенжетаевым (пособники) в период 2019 года путем подписания актов приемки выполненных работ совершили хищение бюджетных средств, выделенных на ремонтно-реставрационные работы здания театра в сумме 32, 5 млн тенге.

Четвертый эпизод. Касенов в соучастии с Байсалбековым (организатор), Саттыбаевым и Кенжетаевым (пособники) в период 2019 года путем подписания актов приемки выполненных работ совершили покушение на хищение бюджетных средств, выделенных на ремонтно-реставрационных работ здания театра в сумме 17,1 млн тенге.

Судом установлено:

1. Касенов, Дастанов, Ербатыров похитили деньги в сумме 370, 5 млн тенге, выделенные на капитальный ремонт театра.

2. Касенов, Дастанов, Ербатыров совершили покушение на хищение 94, 2 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы и поставку инженерно-технологического оборудования театру.

3. Касенов, Байсалбеков похитили деньги, выделенные на ремонтно-реставрационные работы в сумме 32, 5 млн тенге.

4. Касенов, Байсалбеков совершили покушение на хищение 17, 1 млн тенге, выделенных на ремонтно-реставрационные работы в сумме.

Суд может переквалифицировать действия подсудимых на менее тяжкую статью, но не вправе осудить по более тяжкой статье согласно статье 340 УПК, которая предусматривает рассмотрение уголовного дела в пределах того обвинения, по которому подсудимый предан суду.

Судом действия Саттыбаева с пособничества в хищении и покушении денег по указанным эпизодам обвинения ввиду отсутствия преступного сговора с Касеновым, Байсалбековым и Кенжетаевым были переквалифицированы на халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих обязанностей из-за недобросовестного отношения к службе, повлекшее причинения особо крупного ущерба на сумму 370,5 млн тенге и 32, 5 млн тенге (ст.371 ч.2 УК).

Кроме того, действия Кенжетаева переквалифицированы с пособничества хищению денег, выделенных на ремонтно-реставрационные работы, на сумму 32, 5 млн и 17, 1 млн тенге, на ненадлежащее выполнение инжиниринговых услуг, повлекшее причинения особо крупного ущерба в сумме 32, 5 млн тенге (ст. 280 ч.1 УК).

Чем доказана вина подсудимых

Заключениями специалистов и экспертиз установлена ложность актов, на основании которых производилась оплата. В акты включены фактически не выполненные работы и услуги.

Экспертизой и проведенным аудитом установлена сумма ущерба.

Частично признательными показаниями подсудимых Касенова и Ербатырова.

Показаниями свидетелей – работников театра, подрядных организаций, поставщиков и других организаций, счетами-фактурами, выписками с банковских счетов, договорами, накладными, подписанными актами.

Позиция сторон

Прокурор просил назначить подсудимым лишение свободы от 7 лет 6 месяцев до 10 лет.

Потерпевшая сторона согласилась с позицией прокурора.

Сторона защиты просила переквалифицировать действия Касенова на причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст.195 УК) и Ербатырова на ненадлежащее исполнение инжиниринговых услуг (ст.280 ч.1 УК), и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, а остальных оправдать.

Почему и какое наказание назначил суд

Суд учел смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом (ст. 53 УК) в отношении подсудимых: Саттыбаева, Дастанова, Байсалбекова, Кенжетаева - наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

При отсутствии отягчающих и наличии смягчающих обстоятельств согласно ст. 55 УК размер основного наказания не может превышать по тяжкому преступлению 2/3, по преступлениям небольшой или средней тяжести – 1/2 от максимального срока наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК.

Учитывая роль и степень участия каждого подсудимого в совершении преступлений, частичное возмещение ущерба (9 млн из 370,5 млн тенге) суд назначил:

- Касенову Е.Т. по ст.189 ч.4 п.2; ст.24 ч.3, ст.189 ч.4 п.2 УК - 9 лет лишения свободы.

- Дастанову Д.Д., Байсалбекову А.Б. по этим же статьям 8 лет лишения свободы.

- Ербатырову Б.С. по пособничеству по этим же статьям 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

- Саттыбаеву Е.А. по ст.371 ч.2 УК – 2 года ограничения свободы.

- Кенжетаеву М.Ж. по ст.280 ч.1 УК – 3 года лишения свободы условно с применением ст.63 УК.

Дополнительное наказание Касенову Е.Т. - пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе, а Саттыбаеву Е.А. сроком на 3 года.

С подсудимых и гражданских ответчиков взыскан ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.