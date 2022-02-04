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Хищение бюджетных средств выявлено в павлодарском кардиоцентре

4 Февраля 2022 16:56
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Хищение бюджетных средств выявлено в павлодарском кардиоцентре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Случай выявлен при проверке службой внутреннего аудита аппарта акима Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу 24 января начато досудебное расследование по факту хищения в Павлодарском областном кардиологическом центре бюджетных денежных средств, выделенных для ввода в эксплуатацию оборудования», - сообщили в ДЭР.

Основанием к регистрации досудебного расследования послужила аудиторская проверка службы внутреннего аудита аппарта акима Павлодарской области.

«По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в ведомстве.

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#Павлодарская область   #Коррупция   #Здравоохранение  
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Автор:

Антон Гагарин

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