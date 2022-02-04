Хищение бюджетных средств выявлено в павлодарском кардиоцентре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Случай выявлен при проверке службой внутреннего аудита аппарта акима Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департаментом экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу 24 января начато досудебное расследование по факту хищения в Павлодарском областном кардиологическом центре бюджетных денежных средств, выделенных для ввода в эксплуатацию оборудования», - сообщили в ДЭР.
Основанием к регистрации досудебного расследования послужила аудиторская проверка службы внутреннего аудита аппарта акима Павлодарской области.
«По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - добавили в ведомстве.
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