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    15:53, 04 Июль 2023 | GMT +6

    Хищение бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта мониторит АФМ

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    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Агентство финансового мониторинга РК проводит работу по предупреждению хищений государственных средств, выделенных на развитие сферы физической культуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Агентством сформирован перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов. Проведен анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.

    Также проводится работа по установлению способов и объемов финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний.

    В результате работы планируется выявление причин, создающих условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта и выработка предложений по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона.

    Справочно: за 6 месяцев 2023 года в производстве АФМ находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге.


    Теги:
    Бюджет Аудит Борьба с коррупцией Финансы Астана Правоохранительные органы
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