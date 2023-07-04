Хищение бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта мониторит АФМ

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Агентство финансового мониторинга РК проводит работу по предупреждению хищений государственных средств, выделенных на развитие сферы физической культуры и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Агентством сформирован перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов. Проведен анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.

Также проводится работа по установлению способов и объемов финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний.

В результате работы планируется выявление причин, создающих условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта и выработка предложений по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона.

Справочно: за 6 месяцев 2023 года в производстве АФМ находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге.