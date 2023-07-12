Хищение бюджетных средств при строительстве водоотвода расследуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области идетдосудебное расследование по факту хищения бюджетных средств при строительствеводоотвода в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар сообщил, что
в сфере защиты общественных интересов начали два досудебных расследования по
фактам хищения бюджетных средств на общую сумму в 30 млн тенге.
«В Жамбылском районе при проведении работ по договорам госзакупа при
строительстве отвода от Пресновского группового водопровода до сел Узынколь и
Айымжан похищены, по предварительным оценкам, 6,1 млн тенге. Объект не запущен,
вода не подается. Уголовное дело находится в производстве специальных прокуроров.
Назначены экспертизы, проводятся следственные действия», - проинформировал
зампрокурора.
По его словам, в сфере водоснабжения региона есть определенные проблемы. В
качестве примера он привел Тимирязевский район, где компания, оказывающая услуги по
водоснабжению, завысила тариф.
«Действующий временный компенсирующий тариф составлял 56,3 тенге
предприятие взымало плату - 88,4 тенге, что больше на 36%. По представлению
надзорного органа в отношении компании наложено административное взыскание в
размере 584 тыс. тенге. Проводится работа, направленная на возмещение потребителям.
Вопрос на контроле у прокурора», - добавил Абу-Али Саттар.