Хищение бюджетных средств при строительстве водоотвода расследуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области идетдосудебное расследование по факту хищения бюджетных средств при строительствеводоотвода в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар сообщил, что

в сфере защиты общественных интересов начали два досудебных расследования по

фактам хищения бюджетных средств на общую сумму в 30 млн тенге.

«В Жамбылском районе при проведении работ по договорам госзакупа при

строительстве отвода от Пресновского группового водопровода до сел Узынколь и

Айымжан похищены, по предварительным оценкам, 6,1 млн тенге. Объект не запущен,

вода не подается. Уголовное дело находится в производстве специальных прокуроров.

Назначены экспертизы, проводятся следственные действия», - проинформировал

зампрокурора.

По его словам, в сфере водоснабжения региона есть определенные проблемы. В

качестве примера он привел Тимирязевский район, где компания, оказывающая услуги по

водоснабжению, завысила тариф.

«Действующий временный компенсирующий тариф составлял 56,3 тенге

предприятие взымало плату - 88,4 тенге, что больше на 36%. По представлению

надзорного органа в отношении компании наложено административное взыскание в

размере 584 тыс. тенге. Проводится работа, направленная на возмещение потребителям.

Вопрос на контроле у прокурора», - добавил Абу-Али Саттар.