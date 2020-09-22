Хищение более чем 20 млн тенге в рамках госпрограммы «Еңбек» выявили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Казына» выявил факты хищения бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента установили факты хищения бюджетных денег в рамках Государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

Так, в Глубоковском районе ВКО директор ТОО, представив фиктивные данные по трудоустройству и переселению граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, похитил бюджетные деньги в сумме 6,8 млн тенге. На самом деле участники программы (переселенцы) фактически на территории ВКО не проживали, трудовую деятельность не осуществляли.

Аналогичный факт хищения денег в сумме 13,4 млн тенге пресечен в Уланском районе.

По вышеуказанным фактам зарегистрированы досудебные расследования по статьям «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества и «Мошенничество» УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия.