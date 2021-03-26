Хищение более 3,5 млрд тенге при покупке компьютеров совершили предприниматели в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области нанесен ущерб государству в размере 3 876 900 500 тенге при покупке компьютеров. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в прямом эфире на площадке Агентства в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года Антикоррупционной службой зарегистрировано 581 досудебное расследование. Задержано 57 должностных лиц, применена мера пресечения «содержание под стражей» в отношении 54 лиц. По ранее поступившим запросам СМИ подтверждаем и сообщаем, что дело зарегистрировано по акту ДВГА, подробности в интересах следствия не сообщаем.

По досудебному расследованию в отношении руководителя ГУ «Управление образования Карагандинской области» Кожахметовой Г.Ш., директора ТОО «КазИнтерсервис-Астана» Тулеповой Д.К., директора ТОО «Логиком» Швалова С.А., которые с ноября по декабрь 2020 года путем приобретения компьютеров в количестве 2 920 штук и ноутбуков в количестве 21 355 штук, не соответствующих технической спецификации по заключенным договорам, совершили хищение бюджетных средств выделенных по программе «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства РК на неотложные затраты» в общей сумме 3 876 900 500 тенге. Ущерб подтвержден аудиторским отчетом ДВГА по Карагандинской области №5-15/6-6 от 17.03.2021 года», – резюмировал Д. Бигайдаров.

Следователь также сообщил, что в 2020 году осуждено более 163 лица, 34 лица осуждено за получение взятки, 79 - за дачу взятки, 21 - за мошенничество, 12 - за хищения, 11 - за злоупотребление должностными полномочиями и другие правонарушения. К лишению свободы осуждено – 46 лиц, ограничению свободы – 16, к кратным штрафам – 96, остальные к условным срокам либо с отсрочкой – 5.

Как отметил Д. Бигайдаров, дополнительные меры наказания применены в отношении 194 лиц, в отношении одного лица могут быть применены несколько дополнительных мер наказания, 159 лиц лишены права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, 33 - лишены специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград, 2 – осуждены с конфискацией имущества.

Ранее следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил, что коррупция в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля выросла на 26%.