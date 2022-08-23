Хищение более 200 млн тенге выявили в столичном центре соцобслуживания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат столичного маслихата Ляззат Разбекова-Тулеуханова подвергла критике работу некоторых госорганов в сфере соцзащиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы заострить внимание на отдельных проблемных вопросах, по которым нужно совместно объединиться и проводить работу. Начнем с того, что координация работы госорганов по оказанию услуг инвалидам носит неорганизованный характер. Координационная работа практически отсутствует, показатели ИПР (индивидуальная программа реабилитации) в разрезе республики одни из самых низких. Эти сведения я взяла из представлений прокуратуры Нур-Султана. Анализ и прогноз состояния рынка труда и работы по повышению уровня социального обеспечения населения осуществляется не на должном уровне», - заявила Ляззат Разбекова-Тулеуханова на заседании маслихата.

Она привела примеры, к чему приводят такие упущения.

«Сами руководители госорганов – мы с ними неоднократно встречались в ходе подготовки к сегодняшнему заседанию – признают, что та же карта доступности «Доступная среда» установлена не во всех районах. Только в одном центре «Нурлы журек» выявлены хищения на сумму более 200 млн тенге. Практически везде работа показывает формальную реализацию планов по воспитанникам. В отдельных центрах выявлены грубейшие нарушения норм санитарной безопасности», - отметила депутат.

Поэтому, причинами и условиями, способствующими выше указанным нарушениям, по словам депутата, являются халатное отношение уполномоченных должностных лиц к своим функциональным обязанностям, отсутствие ведомственного контроля, а также незнание норм законодательства РК», - добавила она.