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    11:44, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Хищение 484 млн тенге при закупе оборудования выявили в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по ст.190 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении группы лиц, осуществившей хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Преступная группа совершила хищение 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы. Средства были выделены КХ области в качестве субсидий для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.

    Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область Другие государственные органы
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