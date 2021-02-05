Хищение 484 млн тенге при закупе оборудования выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по ст.190 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении группы лиц, осуществившей хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Преступная группа совершила хищение 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы. Средства были выделены КХ области в качестве субсидий для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.

Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.



