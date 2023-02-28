Хирурги Тараза провели новорожденному сложную операцию в первый день жизни

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Десятки сложных операций новорожденным с внутриутробными пороками развития для спасения их жизни успешно проводят в перинатальном центре Жамбылской областной многопрофильной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, благодаря своевременно проведенной операции врачам удалось спасти ребенка с врожденным пороком развития передней брюшной стенки «гастрошизис». При этой аномалии развития имеется дефект передней брюшной стенки, через который из брюшной полости выпячиваются внутренние органы (петли тонкой и толстой кишки, желудок, печень, у девочек - матка и придатки), покрытые фибринозным футляром. Патология сочетается с незавершенным поворотом кишечника, при этом возможно формирование его непроходимости, перфорации и некроза кишки в результате внутриутробного заворота.

По словам детского хирурга-эндоскописта высшей категории Нуртугана Алкуатова, заболевание плода было выявлено во время беременности на сроке 19 недель, проведен пренатальный консилиум, родителям разъяснены все риски и прогнозы. Тем не менее, родители приняли решение не прерывать беременность.

«По ведению беременности и тактики послеродового периода была принята и согласована дальнейшая тактика врачей - акушера-гинеколога, неонатального хирурга, неонатологов-реаниматологов, генетика, а также родителей, маме предложили рожать в условиях перинатального центра Жамбылской областной многопрофильной больницы. В доношенном сроке родился мальчик весом 2 килограмма 495 граммов», - рассказал Нуртуган Алкуатов.

В первые же сутки врачи экстренно провели сложную восстанавливающую операцию по устранению гастрошизиса под спинальной анестезией. Провели также пластику дефекта передней брюшной стенки. Хирургическое вмешательство проводили хирург Нуртуган Алкуатов, неонатологи-реаниматологи Талгат Толыкбаев, Лора Асанова, Шафкат Худайбергенов, Рустемов Мурат и Айдана Туленбетова.

Первую неделю жизни малыш находился в реанимационном отделении. После того, как состояние нормализовалось, перевели в палату совместного пребывания с матерью. На 15 сутки с выздоровлением ребенка с мамой выписали домой.

«При контрольном осмотре ребенка отмечалось удовлетворительное состояние, жалоб не было. Благодаря быстрому реагированию медиков на сегодняшний день жизнь крошечного пациента в безопасности», - отметили в ведомстве.

Как отмечают специалисты, частота встречаемости подобного сложного порока развития «гастрошизис» составляет один случай на 4 – 6 тысяч живорожденных детей. С начала года один из десяти детей был рожден с подобным пороком внутриутробного развития, формируется который в течение первых четырех недель дородового периода. Такие дети обычно рождаются недоношенными, с малой массой тела.

Причинами возникновения «гастрошизиса» врачи называют имеющиеся у матери инфекции, курение, наркоманию и все факторы, которые могут вызвать низкий вес плода. Риск возникновения подобной аномалии у новорожденных от курящих беременных на 50% выше по сравнению с беременными, которые не курят.

Детский хирург-эндоскопист высшей категории, врач ультразвуковой диагностики Нуртуган Алукатов является квалифицированным профессионалом. Несмотря на относительно молодой возраст – 41 год - он возглавляет Жамбылское областное бюро патологической анатомии, является основоположником в хирургии новорожденных, эндохирургических вмешательств в детской хирургии, открывателем амбулаторной хирургии, «хирургии одного дня» в Жамбылской области.

Нуртуган Алкуатов проводит все виды хирургических вмешательств в детской хирургии и хирургии новорожденных, эндоскопические операции, освоил хирургические вмешательства и во взрослой хирургии. Специальность хирурга требует постоянного повышения квалификации, и жамбылский хирург постоянно повышает свои знания в странах ближнего и дальнего зарубежья, проходит стажировки в Израиле, Российской Федерации и после внедряет новые виды лечения в своей клинике.

Ежегодно в перинатальном центре Жамбылской областной многопрофильной больницы проводят в среднем 60 - 70 операций новорожденным с пороками развития или приобретёнными заболеваниями. Послеоперационная выживаемость составляет в среднем 85 - 90%, что соответствует международному уровню, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области.