16 Июня 2022 15:07

Химобработка зеленых насаждений для борьбы с вредителями продолжается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Истребление вредных насекомых, которые могут ухудшить состояние зеленых насаждений, проводится с третьей декады апреля до середины июня при угрозе превышения порога экономической вредоносности вредителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Как пояснили в столичном управлении охраны окружающей среды и природопользования, рост, развитие и устойчивость искусственных лесонасаждений зеленого пояса города зависят от качества почвы, условий полива, а также от того, насколько эффективно проводится борьба с насекомыми вредителями.

При выращивании древесных и кустарниковых пород в озеленительных посадках и зеленых зонах, актуальными становятся вопросы защиты от вредителей и болезней. Для этого ежегодно проводятся рекогносцировочные и детальные лесопатологические обследования насаждений зеленого пояса Нур-Султана. Эти меры позволяют выявить повреждения деревьев и кустарников насекомыми–вредителями и поражение их болезнями. Обследуются насаждения сосны, березы, вяза и других видов (трижды за вегетационный период), дается оценка их состояния.

Истребление вредных насекомых ведется с третьей декады апреля до середины июня при угрозе превышения порога экономической вредоносности.