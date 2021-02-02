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    00:41, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Химчистка горела в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау произошел пожар в здании, где производится химчистка ковровых изделий, передает корреспондент МИА «Казинфорс».

    «В колл-центр поступило сообщение о том, что горит здание, где чистят ковры. По прибытии к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что горит кровля здания. Огонь распространился на площадь более 100 квадратных метров. Пожарные локализовали и потушили огонь, не дав ему распространиться на другую часть здания, и вынесли в безопасное место 30 ковров и 3 моющих аппарата.

    В тушении пожара было задействовано 24 человека и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона, рассказав, что владелец здания поблагодарил пожарных.
    Теги:
    Атырауская область МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Происшествия
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