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ХІІ летняя Универсиада-2023 среди вузов Казахстана пройдет в Актау

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 07:12
ХІІ летняя Универсиада-2023 среди вузов Казахстана пройдет в Актау Фото: t.me/gylym_jogary_bilim

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства науки и высшего образования РК впервые в городе Актау в Yessenov University с 24 мая по 24 июня пройдет ХІІ летняя Универсиада среди студентов вузов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам президента университета-организатора Б. Б. Ахметова, если предыдущие Универсиады охватывали три-четыре города по видам спорта, то на Универсиаде Aqtau-2023 все 20 соревнований по 17 видам спорта пройдут в Актау.

Также в программе предыдущей Универсиады были более 30 видов спорта, а в этот раз их сократили до 17 и выбрали только самые основные виды спорта. То есть, в зависимости от профиля спорта, которым занимаются спортсмены в университетах, приоритетной является программа Всемирной Универсиады совместно с Национальным научно-практическим центром физического воспитания.


Вузы   Спорт   Мангистауская область   Миннауки и высшего образования РК   Актау  
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