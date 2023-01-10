ХХХ Всемирную зимнюю Универсиаду покажут в прямом эфире

10 Января 2023, 15:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал Qazsport в прямом эфире покажет ХХХ Всемирную зимнюю Универсиаду, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 12-22 января в американском городе Лэйк-Плэсид пройдет ХХХ Всемирная зимняя Универсиада. 1443 (832 мужчин, 811 женщин) студентов из 50 стран мира разыграют 86 комплектов медалей по 12 видам спорта.

Честь Казахстана будут защищать 78 спортсменов в 10 видах спорта.Сборная Казахстана свой лучший результат показала на домашней Универсиаде-2017 в Алматы. Тогда отечественные спортсмены завоевали 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых (всего 36) медалей. В медальном зачете Казахстан стал вторым после сборной России.

Расписание трансляции Зимней Универсиады-2023 телеканал Qazsport будет публиковать ежедневно в своих социальных сетях.