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    11:03, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    ХХ съезд Компартии Китая завершился избранием нового состава ЦК

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – ХХ съезд Коммунистической партии Китая завершился в субботу избранием нового состава Центрального комитета. Церемония закрытия состоялась в Доме народных собраний в столице КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В завершающий день форума делегаты ХХ съезда Компартии Китая приняли резолюции по докладам ЦК 19-го созыва и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, а также поправки в Устав партии. Последний раз поправки в этот документ вносили в ходе XIX съезда КПК в 2017 году.

    Напоследок был избран новый состав ЦК и Центральной комиссии по проверке дисциплины.

    23 октября Центральный комитет Компартии Китая в новом составе на первом пленуме изберет Политбюро и его Постоянный комитет (высший руководящий партийный орган), а также генерального секретаря ЦК КПК.

    ХХ съезд КПК открылся 16 октября.


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