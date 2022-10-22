ХХ съезд Компартии Китая завершился избранием нового состава ЦК

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – ХХ съезд Коммунистической партии Китая завершился в субботу избранием нового состава Центрального комитета. Церемония закрытия состоялась в Доме народных собраний в столице КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В завершающий день форума делегаты ХХ съезда Компартии Китая приняли резолюции по докладам ЦК 19-го созыва и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, а также поправки в Устав партии. Последний раз поправки в этот документ вносили в ходе XIX съезда КПК в 2017 году.

Напоследок был избран новый состав ЦК и Центральной комиссии по проверке дисциплины.

23 октября Центральный комитет Компартии Китая в новом составе на первом пленуме изберет Политбюро и его Постоянный комитет (высший руководящий партийный орган), а также генерального секретаря ЦК КПК.

ХХ съезд КПК открылся 16 октября.