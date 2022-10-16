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ХХ съезд Компартии Китая открылся в Пекине
16 Октября 2022, 08:46

ХХ съезд Компартии Китая открылся в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – ХХ съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открылся в воскресенье в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония открытия ХХ съезда КПК началась в 10:00 по пекинскому времени.

Почти 2,3 тысячи делегатов форума прибыли в Пекин из разных регионов Китая для участия в ХХ съезде КПК.

Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК Си Цзиньпин выступает с отчетным докладом от имени ЦК. Согласно повестке, на съезде, помимо доклада ЦК КПК XIX созыва, прозвучит отчет о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, рассмотрят и утвердят поправки к уставу Компартии, которые несут важные и новые теоретические взгляды и стратегические идеи по управлению партией и государством.

Делегаты съезда изберут новый состав Центрального комитета КПК ХХ созыва и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Как ранее сообщил официальный представитель ХХ съезда КПК Сунь Ели, сразу после форума состоится первый пленум нового состава Центрального комитета, в ходе которого обновят состав Политбюро и его Постоянного комитета (ПК).

ХХ съезд Компартии Китая продлится до 22 октября.

Фото: Xinhua


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