Хендмейд-наряды представили акмолинские осужденные на конкурсе красоты
По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, накануне 8 Марта в следственном изоляторе города Кокшетау прошел конкурс красоты, в котором участвовали осужденные и подследственные женщины.
«Еще в феврале осужденные обратились с предложением к администрации о проведении конкурса красоты. Не дожидаясь ответа, стали готовить наряды из того, что было под руками. В ход пошли целлофановые пакеты для мусора, канцелярская бумага, салфетки для рук, карандаши и фломастеры, конфетные фантики», - проинформировала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.
«Мы очень надеялись, что администрация разрешит. Подготовка внесла живую атмосферу, яркие эмоции, когда мастерили себе эти наряды, представляли, как все это будет», - поделилась впечатлениями одна из участниц конкурса.
Самым ярким и запоминающимся стало дефиле в платье, выполненном из подручного материала. Здесь каждая девушка показала свое умение и дизайнерское мастерство.
«Такой конкурс в стенах следственного изолятора проводится впервые, в канун 8 Марта решили пойти навстречу женщинам, предусмотрев требования уголовно-процессуального законодательства, оперативно-режимные требования инструкций, регламентирующих деятельность УИС», - пояснил начальник СИЗО Абзал Дуанбаев.
По итогам конкурса каждая участница была награждена дипломом и памятным подарком.