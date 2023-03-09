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    04:44, 09 Март 2023 | GMT +6

    Хендмейд-наряды представили акмолинские осужденные на конкурсе красоты

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    Фото пресс-службы ДУИС по Акмолинской области.
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Целлофановые пакеты для мусора, канцелярская бумага, салфетки для рук и конфетные фантики – все это стало материалом для нарядов участниц конкурса красоты, прошедшего в стенах следственного изолятора города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, накануне 8 Марта в следственном изоляторе города Кокшетау прошел конкурс красоты, в котором участвовали осужденные и подследственные женщины.

    «Еще в феврале осужденные обратились с предложением ​ к администрации о проведении конкурса красоты. ​ Не дожидаясь ответа, стали готовить наряды из того, что было под руками. ​В ход пошли целлофановые пакеты для мусора, канцелярская бумага, салфетки для рук, карандаши и фломастеры, конфетные фантики», - проинформировала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    «Мы очень надеялись, что администрация разрешит. Подготовка внесла живую атмосферу, яркие эмоции, когда мастерили себе эти наряды, представляли, как все это будет», - поделилась впечатлениями одна из ​ участниц конкурса. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

    Самым ярким и запоминающимся стало дефиле в платье, выполненном из подручного материала.​ Здесь каждая девушка показала свое умение и дизайнерское мастерство.

    «Такой конкурс в стенах следственного изолятора проводится впервые, в канун 8 Марта решили пойти навстречу женщинам, предусмотрев требования уголовно-процессуального законодательства, ​ оперативно-режимные требования инструкций, регламентирующих деятельность УИС»​, - пояснил начальник СИЗО Абзал Дуанбаев.

    По итогам конкурса каждая участница была награждена дипломом и памятным подарком.

    Теги:
    Акмолинская область Пенитенциарная система Правоохранительные органы
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