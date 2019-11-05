Хек-трик казахстанского легионера помог его клубу выиграть Кубок Норвегии по бенди

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В преддверии регулярного чемпионата Норвегии по хоккею с мячом состоялся розыгрыш кубка Мастера (Kretsmestere cup). В финальном поединке на лед вышли клубы норвежской столицы Ready и Ullern, передаёт МИА «Казинформ».

В составе Ready в этом сезоне играет казахстанец, член нацональной сборной Искандер Нугманов, который уже не первый сезон выступает в норвежской Элит-серии по бенди. Ранее он провел несколько сезонов за другой норвежский клуб Høvik.

Именно вклад нашего соотечественника и стал решающим для победы в Кубке для его нового клуба. Ready были сильнее Ullern - 3:2, а Нугманов стал автором всех голов, оформив свой первый хек-трик в сезоне.



Сам Искандер отметил, что его успех, это, прежде всего, успех всей команды, которая ставит перед собой весьма высокие цели в стартующем регулярном чемпионате.

Автор: Ильяс Омаров