Хайме Мунгия сделал новое заявление о бое с Геннадием Головкиным

Журналист Forbes.com Джош Кацовиц пообщался с мексиканским боксером Хайме Мунгией (36-0, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Один из его вопросов касался возможного боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

«Я спросил Мунгию, хочет ли он наконец встретиться с Головкиным. Он сказал: «На данном этапе моей карьеры нам нужен бой с GGG. Это поможет мне в боксе. Это поможет мне в карьере», — пишет в Твиттере Кацовиц.

Напомним, изначально бой Головкин — Мунгия был запланирован на 7 мая, однако переговоры боксеров зашли в тупик. В итоге Мунгия свой следующий бой проведет 23 апреля против Димитриуса Балларда (20-0-1, 13 КО), а о возвращении Головкина на ринг пока ничего неизвестно.