Харви Вайнштейну отменили приговор за сексуальное насилие

Суд Нью-Йорка отменил приговор за изнасилования, вынесенный против голливудского магната Харви Вайнштейна в 2020 году, и назначил по этому делу новый суд, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

В решении сказано, что суд над Вайнштейном не был справедливым, поскольку прокуроры привлекали в качестве свидетелей людей, показания которых не имели отношения к этому процессу.

По мнению суда, в результате Вайнштейна судили на основе его предыдущих поступков, а не исключительно с точки зрения совершения преступлений, в которых его обвиняли во время процесса.

В четверг судьи вынесли решение (в соотношении 4-3), заявив, что суд «ошибочно принял показания о предполагаемых предшествующих сексуальных действиях против лиц, не являющихся истцами по рассматриваемым преступлениям».

В решении также говорится, что судья первой инстанции усугубил ошибку, поскольку дал возможность подвергнуть Вайнштейна перекрестному допросу, который представил его в «крайне предвзятом» свете.

Как сказано в решении, исправить эти вопиющие ошибки может новый суд.

Однако один из несогласных судей заявил, что своим решением «этот суд продолжает подрывать достигнутые успехи, за которые жертвы сексуального насилия боролись в нашей системе уголовного правосудия».

В 2020 году Вайнштейн, в прошлом являвшийся одним из самых могущественных людей в Голливуде, был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.

72-летний Вайнштейн останется в тюрьме, поскольку продолжает действовать другой приговор, вынесенный в Калифорнии: там он был осужден на 16 лет лишения свободы.

Обвинения против Вайнштейна начали поступать в 2017 году и послужили началом движению #MeToo, которое разоблачило сексуальное насилие на самых высоких уровнях голливудской киноиндустрии, а также и за ее пределами.

Вайнштейна судили дважды: в Нью-Йорке, где в 2020 году его приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин; и в Калифорнии, где в прошлом году его приговорили к 16 годам заключения за изнасилование актрисы в отеле в Беверли-Хиллз. На приговор, вынесенный в Калифорнии, решение суда в Нью-Йорке не влияет.

Адвокат Вайнштейна Артур Айдала заявил газете New York Times, что это решение стало победой как для его клиента, так и для «всех обвиняемых по уголовным делам в штате Нью-Йорк», и похвалил апелляционный суд за «поддержку самых основных принципов», связанных с правами ответчика в суде.

Он добавил, что его клиент не был сразу же проинформирован о решении.

Дуглас Вигдор, который представлял восемь обвинителей Вайнштейна, сказал, что это решение стало «большим шагом назад в привлечении к ответственности за акты сексуального насилия».

По его словам, «теперь жертвы вынуждены будут пройти через еще один суд».

Пока не известно, где и когда состоится новый суд. Решение по этому вопросу должен принять окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Вайнштейн был соучредителем киностудии Miramax, среди ее самых успешных фильмов — «Влюбленный Шекспир», получивший премию «Оскар» за лучший фильм, и «Криминальное чтиво».

Его собственная киностудия объявила о банкротстве в марте 2018 года.

Фильмы, продюсером которых был Вайнштейн, получили 81 «Оскара» и более 300 номинаций на эту премию.