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    Харуки Мураками выпустил первый роман за три года

    Всемирно известный японский писатель Харуки Мураками в пятницу представил роман «История Кахо». Это его первая полноформатная книга за три года, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

    Харуки Мураками выпустил первый роман за три года
    Фото: Kyodo

    По информации издательства Shinchosha, первый тираж составит 250 000 экземпляров, одновременно выйдет электронная версия книги.

    В центре романа — 26-летняя автор детских книжек с картинками по имени Кахо. По данным издательства, это первый случай, когда Мураками делает женщину единственной главной героиней своего романа.

    Книга объединяет и переосмысляет его серию из четырех частей, публиковавшуюся в литературном журнале Shincho с июня 2024 по март 2026 года.

    В интервью агентству Kyodo News Мураками признался, что работа над романом была для него «настоящим удовольствием» — он сравнил этот процесс со сборкой коротких рассказов. По словам писателя, завершив предыдущую часть, он через некоторое время чувствовал, что готов написать следующую, связывал их между собой, а в конце делал несколько штрихов. По его словам, практически не возникало противоречий и сюжет не уходил в неожиданном направлении.

    Мураками родился в Киото в 1949 году. Он удостоен многочисленных литературных премий — в Японии и за рубежом, в том числе премии Франца Кафки. Писатель также известен как выдающийся переводчик, прежде всего американской литературы.

    В числе его самых известных произведений — «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы» и «1Q84». Новый роман «История Кахо» стал первой полноформатной работой Мураками после книги «Город и его неверные стены», вышедшей в 2023 году.

    Книги Культура Япония Общество Мировые новости
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор