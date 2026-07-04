Харуки Мураками выпустил первый роман за три года

Всемирно известный японский писатель Харуки Мураками в пятницу представил роман «История Кахо». Это его первая полноформатная книга за три года, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

По информации издательства Shinchosha, первый тираж составит 250 000 экземпляров, одновременно выйдет электронная версия книги.

В центре романа — 26-летняя автор детских книжек с картинками по имени Кахо. По данным издательства, это первый случай, когда Мураками делает женщину единственной главной героиней своего романа.

Книга объединяет и переосмысляет его серию из четырех частей, публиковавшуюся в литературном журнале Shincho с июня 2024 по март 2026 года.

В интервью агентству Kyodo News Мураками признался, что работа над романом была для него «настоящим удовольствием» — он сравнил этот процесс со сборкой коротких рассказов. По словам писателя, завершив предыдущую часть, он через некоторое время чувствовал, что готов написать следующую, связывал их между собой, а в конце делал несколько штрихов. По его словам, практически не возникало противоречий и сюжет не уходил в неожиданном направлении.

Мураками родился в Киото в 1949 году. Он удостоен многочисленных литературных премий — в Японии и за рубежом, в том числе премии Франца Кафки. Писатель также известен как выдающийся переводчик, прежде всего американской литературы.

В числе его самых известных произведений — «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы» и «1Q84». Новый роман «История Кахо» стал первой полноформатной работой Мураками после книги «Город и его неверные стены», вышедшей в 2023 году.