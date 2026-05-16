«Хартс» с Чесноковым в составе упустил чемпионство в матче с «Селтиком»

Шотландский «Хартс», за который выступает игрок сборной Казахстана Ислам Чесноков, не смог завоевать чемпионский титул, уступив в решающем матче сезона «Селтику», передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча заключительного тура чемпионата Шотландии прошла в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Первыми счет открыли футболисты клуба из Эдинбурга. На 43-й минуте отличился Лоуренс Шэнкленд, замкнув подачу после углового. Однако еще до перерыва «Селтик» восстановил равновесие — Арне Энгельс реализовал пенальти в компенсированное время первого тайма.

Во второй половине встречи казахстанский вингер вышел на поле на 67-й минуте. Развязка наступила в концовке: на 88-й минуте Дайзен Маэда вывел «Селтик» вперед, а уже в добавленное время Каллум Османд поразил пустые ворота после контратаки.

Перед заключительным туром «Хартс» лидировал в таблице, имея 80 очков против 79 у «Селтика». Для чемпионства команде Чеснокова было достаточно избежать поражения, однако победа позволила «Селтику» обойти конкурента и оформить титул.

Для клуба из Глазго это чемпионство стало пятым подряд и 56-м в истории — новый рекорд Шотландии. «Хартс» в последний раз выигрывал национальное первенство в 1966 году.

Напомним, в январе этого года Ислам Чесноков подписал контракт с «Хартсом», став первым казахстанцем в чемпионате Шотландии.