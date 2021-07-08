Характерная для «дельта» штамма мутация выявлена в Акмолинской области
По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Акмолинской области характеризуется как нестабильная. Со 2 июля регион находится в «красной» зоне.
«В области увеличивается регистрация новых случаев COVID-19. За последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 260 до 643 случаев, недельный интенсивный показатель увеличился в 2,5 раза. С начала июля наибольший прирост наблюдается в Кокшетау, где зарегистрировано 42 случая, Бурабайском районе - 25 случаев, Целиноградском - 19 случаев и Буландынском районе - 19 случаев. Согласно результатам проведенного ПЦР-скрининга положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ, в 4 из 22 исследованных образцов выявлена вероятность мутации, характерная для «дельта» штамма», - отметила главный госсанврач региона.
По словам А. Мусиной, при заболеваемости новым штаммом идет сокращение инкубационного периода до 5 дней с ранней манифестацией клинической симптоматики, присутствуют выраженные симптомы интоксикации, учащение внелегочных форм КВИ, в некоторых случаях превалирует кишечная симптоматика, идет быстрое прогрессирование заболевания с увеличением площади поражения в легких в ранний период болезни. При этом тяжелая и крайне тяжелая формы течения болезни встречаются у более молодых пациентов. Новый штамм тяжелее стали переносить дети и беременные, а также от него чаще идут осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.
«В Акмолинской области функционирует 1550 инфекционных коек, из которых занято – 794 или 51%, и 149 реанимационных коек, из них занято – 67 или 45%, в реанимации по причине коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии находятся 56 пациентов. Крайне тяжелых пациентов десять. Четверо находятся на аппарате ИВЛ. 26 пациентов получают неинвазивную вентиляцию легких», - пояснил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.
При этом, по словам спикера, в регионе увеличилось количество вызовов скорой помощи на 24% по сравнению с прошлой неделей.
«Тревожные сообщения поступают из Нур-Султана, в этой связи возникает необходимость разворачивать дополнительные койки по КВИ в приграничных к столице областях - в Целиноградском, Аршалынском, Шортандинском районах», - резюмировал Н. Сыздыков.
Ранее сообщалось, что санитарные посты появятся на въезде в туристические зоны Акмолинской области.