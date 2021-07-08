Характерная для «дельта» штамма мутация выявлена в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 4 из 22 исследованных положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ акмолинцев, выявлена вероятность мутации, характерная для «дельта» штамма (индийского штамма, прим.ред.). Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Акмолинской области характеризуется как нестабильная. Со 2 июля регион находится в «красной» зоне.

«В области увеличивается регистрация новых случаев COVID-19. За последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 260 до 643 случаев, недельный интенсивный показатель увеличился в 2,5 раза. С начала июля наибольший прирост наблюдается в Кокшетау, где зарегистрировано 42 случая, Бурабайском районе - 25 случаев, Целиноградском - 19 случаев и Буландынском районе - 19 случаев. Согласно результатам проведенного ПЦР-скрининга положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ, в 4 из 22 исследованных образцов выявлена вероятность мутации, характерная для «дельта» штамма», - отметила главный госсанврач региона.

По словам А. Мусиной, при заболеваемости новым штаммом идет сокращение инкубационного периода до 5 дней с ранней манифестацией клинической симптоматики, присутствуют выраженные симптомы интоксикации, учащение внелегочных форм КВИ, в некоторых случаях превалирует кишечная симптоматика, идет быстрое прогрессирование заболевания с увеличением площади поражения в легких в ранний период болезни. При этом тяжелая и крайне тяжелая формы течения болезни встречаются у более молодых пациентов. Новый штамм тяжелее стали переносить дети и беременные, а также от него чаще идут осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

«В Акмолинской области функционирует 1550 инфекционных коек, из которых занято – 794 или 51%, и 149 реанимационных коек, из них занято – 67 или 45%, в реанимации по причине коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии находятся 56 пациентов. Крайне тяжелых пациентов десять. Четверо находятся на аппарате ИВЛ. 26 пациентов получают неинвазивную вентиляцию легких», - пояснил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

При этом, по словам спикера, в регионе увеличилось количество вызовов скорой помощи на 24% по сравнению с прошлой неделей.

«Тревожные сообщения поступают из Нур-Султана, в этой связи возникает необходимость разворачивать дополнительные койки по КВИ в приграничных к столице областях - в Целиноградском, Аршалынском, Шортандинском районах», - резюмировал Н. Сыздыков.

Ранее сообщалось, что санитарные посты появятся на въезде в туристические зоны Акмолинской области.