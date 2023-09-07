Ханбок в сказках: в Национальном музее открылась выставка У Наён

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка корейского иллюстратора «Встреча с У Наён в Казахстане: ханбок в сказках». В своих работах художница искусно изображает принцесс из классических сказок в традиционных корейских костюмах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Корейская художница У Наён известная также под псевдонимом «Хыкёсок» с трепетом и большой любовью относиться к истории корейского народа. На сегодняшний день, традиционный «ханбоку» является ключевым элементом творчества иллюстратора. Ханбоку – это традиционный корейский костюм для особых мероприятий, относящийся к периоду династии Чосон. Костюм представляет собой несколько крупных деталей: чогори, похожую на короткую куртку, длинную юбку чхима и паджи, напоминающие широкие штаны. По словам сотрудников музея, силуэт ханбоку придаёт походке изящность и делает её похожей на танец.

В своих работах У Наён показывает шарм ханбоку в сюжетах известных сказок про принцесс, объединяя историю и современность, восточную и западную культуру. На картинах изображены персонажи «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Снежной королевы» Ханса Кристиана Андерсена, а также мультфильмов компании The Walt Disney Company «Золушка», «Русалочка», «Красавица и чудовище» и другие.

У Наён рассказала, что планировала работать с корейскими сказками, но идея объединить корейскую культуру со сказками других народов показалась ей интереснее. В знакомых сюжетах ханбоку привлекает больше внимания зрителя, добавила художница.

«Все работы на выставке посвящены сказкам, которые я смотрела в детстве», – сказала иллюстратор.

Специально для презентации в Казахстане художница подготовила особенную работу. На выставке представлена современная интерпретация казахской сказки «Ер төстік» в авторском стиле.

«Во время написания картины «Ер төстік» я узнала, что между культурой Кореи и стран Центральной Азии есть множество сходств. Например, в корейском фольклоре есть сказка, имеющая сходства с «Ер төстік». У героя тоже есть неординарные способности, второстепенный персонаж, умеющий набрать в себя воду целого озера, и помощники на пути» – отметила У Наёк.

Иллюстратор рассказала, что узнала о Казахстане, посмотрев документальных фильм о проживающих в стране этнических корейцах. Её тронуло то, как они продолжают сохранять традиции корейского народа в другой стране. Помимо этого, У Наён обратила внимание на местную корейскую кулинарию, а именно то, как традиционное корейское блюдо «кимчи» благодаря казахстанским ингредиентам стало «корейским салатом». Именно объединением народов пронизано всё творчество иллюстратора.

«На выставке представлены в общей сложности 24 репрезентативные работы автора У Наён. В её работах использованы объекты в корейском стиле», – пояснил Ли Херан, Директор Корейского культурного центра Посольства Республики Корея.

Также на выставке присутствует «Девушка в ханбоке» в которой можно внимательнее рассмотреть традиционный наряд.

Для иллюстратора обращение к корейской истории стала ступенькой на пути к счастью и творческой свободе. Наверное, поэтому работы У Наёк наполнены волшебством и лёгкостью.

«Я училась в «хорошем» университете и работала в «хорошей» компании, но это не делало меня счастливой. Именно работа над серией «Ханбоку в сказках» и популяризация ханбоку в мире сделало меня счастливой», – поделилась художница.

Произведения иллюстратора известны по всему миру. У Наён сотрудничала с мировыми брэндами, например, Netflix, Disney, Marvel, Samsung и LG. В 2019 году художница получила награду от Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея «За вклад в популяризацию ханбока».

Мероприятие организованно в рамках празднования Года культурного обмена между Республикой Корея и Республикой Казахстан 2022-2023. Экспозиция открыта для посещения до 15 октября.