Halyk Bank уходит с рынка Таджикистана

18 Ноября 2022, 21:53

18 Ноября 2022, 21:53

Halyk Bank уходит с рынка Таджикистана

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Halyk Bank заключил соглашение по продаже 100% акций дочерней организации в Таджикистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Халык Банк Таджикистан».

«Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (LSE: HSBK; KASE: HSBK, HSBKd; AIX: HSBK, HSBK.Y) объявляет о заключении соглашения с ЗАО «Международный Банк Таджикистана» о продаже 100% акций ЗАО «Халык Банк Таджикистан». ЗАО «Международный Банк Таджикистана» получил все необходимые регуляторные одобрения. Завершение сделки ожидается в декабре 2022 года», - сообщает пресс-служба банка.

В процессе сделки и после завершения всех необходимых процедур банк продолжит работу и обслуживание клиентов в обычном режиме, предоставляя все виды банковского обслуживания в соответствии с условиями ранее заключенных соглашений.

Народный банк Казахстана – ведущая финансовая группа в РК, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года, на Лондонской фондовой бирже - с 2006 года и на Astana International Exchange - с октября 2019 года.

У банка 577 филиалов и отделений по стране. Банк оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Узбекистане и Таджикистане.

Фото: mosopora.ru