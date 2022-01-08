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Halyk Bank спишет кредиты погибших военнослужащих

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Января 2022, 00:05
Halyk Bank спишет кредиты погибших военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Halyk Bank спишет действующие кредиты военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических операций. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Кроме того, принято решение в период ЧП отменить все штрафы и пени для субъектов малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи, в том числе в Алматы.


Банки   Армия   Нацгвардия   ЧП-2022  
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