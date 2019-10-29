Хакеры взломали сайт администрации президента Грузии

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - В Грузии более 2 тысяч сайтов подверглись сегодня кибератаке. Жертвами атаки хакеров стали страницы государственных ведомств, судов, неправительственных организаций, компаний и СМИ — возникли проблемы с работой сайта Общественного телевидения Грузии, нескольких других телекомпаний и информационных порталов. Об этом передает Новости-Грузия.

Кибер-атаке подверглась и веб-страница администрации президента Грузии www.president.gov.ge. При открытии веб-страницы на ней появлялась фотография Михаила Саакашвили с надписью — «Я вернусь» (I’ll be back). В настоящее время сайт не открывается.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после завершения своего второго срока правления. Последний год Саакашвили был президентом на фоне того, что парламентские выборы выиграла оппозиция – основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили коалиция «Грузинская мечта». С тех пор основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) является самой крупной оппозиционной партией в Грузии. Саакашвили, который активно занимается политикой и в Украине, довольно часто заявляет, что собирается вернуться на родину, хотя здесь он заочно осужден за превышение полномочий.