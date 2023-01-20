Хакеры получили доступ к данным 37 млн клиентов компании T-Mobile в США

20 Января 2023, 11:31

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В четверг американский оператор сотовой связи T-Mobile сообщил, что хакеры получили доступ к учетным записям 37 млн абонентов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным The New York Times, несанкционированный доступ к базам данным компании был обнаружен 5 января и на следующий день утечка информации была устранена с помощью экспертов по кибербезопасности.

T-Mobile уведомила федеральные власти о правонарушении и по результатам собственного расследования установила, что хакеры начали извлекать данные с 25 ноября 2022 года.

Удалось выяснить, что злоумышленники получили сведения об именах, платежных адресах, электронной почте, телефонных номерах, датах рождений и счетах в T-Mobile.

Вместе с тем, специалисты компании отметили, что механизм, который использовали хакеры, не предоставил доступа к более конфиденциальной информации, касающейся номеров социальных страхований, правительственных идентификационных номеров, паролей или информации о платежных картах.

Ранее компания уже подвергалась кибератаке в 2021 году, в ходе которой преступники получили доступ к почти 77 млн учетным записям клиентов T-Mobile. В результате компания согласилась заплатить 350 млн долларов для урегулирования претензий клиентов и потратить 150 млн долларов на совершенствование мер кибербезопасности.

Фото: www.nytimes.com