Хакеры нацелились на сбор паролей из браузеров - KZ-CERT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК сообщает об увеличении количества спам-рассылок, содержащих во вложении вредоносное программное обеспечение типа Lokibot и Remcos RAT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «ГТС» КНБ РК.

Посредством Единого шлюза электронной почты зафиксированы множественные рассылки, содержащие вредоносное программное обеспечение, на почтовые адреса государственных органов, которые успешно заблокированы данным аппаратно-программным комплексом и до конечных адресатов не доставлены.

Службой KZ-CERT был проведен анализ данных рассылок, которые классифицированы как инцидент информационной безопасности типа «Рассылка вредоносного программного обеспечения».

«Принимаем во внимание тот факт, что данные рассылки осуществлены злоумышленниками на общедоступные электронные почтовые адреса, соответственно существуют риски заражения персональных устройств казахстанцев.

Обращаем внимание на то, что вредоносное программное обеспечение типа Lokibot способно красть конфиденциальные данные и передавать их злоумышленникам. Проще говоря, он может украсть данные с вашего устройства, в том числе и пароли. К примеру, сохраненные пароли в браузерах и приложениях. Так же оно может получить доступ к данным онлайн-банкинга, соответственно существуют обоснованные риски, приводящие к краже денежных средств со счетов пользователей банка.

Теперь рассмотрим вредоносное ПО Remcos, который используется для удаленного доступа. Remcos может использоваться для мониторинга активности пользователя, включая запись нажатий клавиш, удаленную съемку скриншотов и выполнения различных команд. Соответственно, злоумышленники получают полный доступ к компьютеру жертвы, а также используя Remcos могут устанавливать дополнительные вредоносные ПО.

Данные ВПО обнаруживается многими популярными антивирусами. Поэтому необходимо периодически проверять с помощью антивирусного программного обеспечения свои ПК и мобильные устройства на наличие ВПО. Также рекомендуем периодически обновлять базу вирусных сигнатур антивирусного ПО», - сообщили в службе.

Для обеспечения безопасности персональных данных Служба KZ-CERT настоятельно рекомендует использовать лицензионное программное обеспечение, а также не запускать подозрительные файлы, полученных от неизвестных источников.

Если вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, ведомство просит сообщить об этом по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, в группе мессенджера Telegram «Информационная безопасность РК» https://t.me/kzcert или направить письмо на email: incident@kz-cert.kz.