Хакеры извлекли данные 530 млн пользователей Facebook

САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Facebook заявил во вторник, что хакеры извлекли личные данные около полумиллиарда пользователей еще в 2019 году, воспользовавшись функцией, призванной находить друзей используя списки контактов. В минувшие выходные личные данные более чем 530 миллионов пользователей Facebook были выложены на хакерском форуме, что побудило социальную сеть объяснить, что же произошло, и призвать людей быть бдительными в отношении настроек конфиденциальности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Business Times.

«Важно понимать, что злоумышленники получили эти данные не путем взлома наших систем, а путем извлечения данных с нашей платформы (так называемого веб-скрейпинга)», - заявил директор по управлению продуктами Facebook Майк Кларк.

Данные содержали номера телефонов, даты рождения и адреса электронной почты подписчиков, а некоторые из данных, по сообщениям американских СМИ, оказались актуальными.

Согласно информации Facebook, украденные данные не содержали пароли или финансовые данные пользователей.

Извлечение данных со страниц сайтов (веб-скрейпинг) - это тактика, которая включает использование автоматизированного программного обеспечения для сбора информации, доступной для общего доступа в Интернете.

Майкл Кларк призвал пользователей социальной сети проверить свои настройки конфиденциальности, чтобы контролировать, какая информация может быть видна другим и усилить безопасность учетной записи с помощью двухфакторной аутентификации.

Это не первый случай, когда утечка или использование данных из крупнейшей в мире социальной сети, насчитывающей почти два миллиарда пользователей, вызывает споры о Facebook.

В 2016 году скандал вокруг Cambridge Analytica, британской консалтинговой фирмы, которая использовала личные данные миллионов пользователей Facebook для рассылки таргетированной политической рекламы, имел негативные последствия для социальной сети.