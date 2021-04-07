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    14:46, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Хакеры извлекли данные 530 млн пользователей Facebook

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    САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Facebook заявил во вторник, что хакеры извлекли личные данные около полумиллиарда пользователей еще в 2019 году, воспользовавшись функцией, призванной находить друзей используя списки контактов. В минувшие выходные личные данные более чем 530 миллионов пользователей Facebook были выложены на хакерском форуме, что побудило социальную сеть объяснить, что же произошло, и призвать людей быть бдительными в отношении настроек конфиденциальности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Business Times.

    «Важно понимать, что злоумышленники получили эти данные не путем взлома наших систем, а путем извлечения данных с нашей платформы (так называемого веб-скрейпинга)», - заявил директор по управлению продуктами Facebook Майк Кларк.

    Данные содержали номера телефонов, даты рождения и адреса электронной почты подписчиков, а некоторые из данных, по сообщениям американских СМИ, оказались актуальными.

    Согласно информации Facebook, украденные данные не содержали пароли или финансовые данные пользователей.

    Извлечение данных со страниц сайтов (веб-скрейпинг) - это тактика, которая включает использование автоматизированного программного обеспечения для сбора информации, доступной для общего доступа в Интернете.

    Майкл Кларк призвал пользователей социальной сети проверить свои настройки конфиденциальности, чтобы контролировать, какая информация может быть видна другим и усилить безопасность учетной записи с помощью двухфакторной аутентификации.

    Это не первый случай, когда утечка или использование данных из крупнейшей в мире социальной сети, насчитывающей почти два миллиарда пользователей, вызывает споры о Facebook.

    В 2016 году скандал вокруг Cambridge Analytica, британской консалтинговой фирмы, которая использовала личные данные миллионов пользователей Facebook для рассылки таргетированной политической рекламы, имел негативные последствия для социальной сети.


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