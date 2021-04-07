Хакеры извлекли данные 530 млн пользователей Facebook
«Важно понимать, что злоумышленники получили эти данные не путем взлома наших систем, а путем извлечения данных с нашей платформы (так называемого веб-скрейпинга)», - заявил директор по управлению продуктами Facebook Майк Кларк.
Данные содержали номера телефонов, даты рождения и адреса электронной почты подписчиков, а некоторые из данных, по сообщениям американских СМИ, оказались актуальными.
Согласно информации Facebook, украденные данные не содержали пароли или финансовые данные пользователей.
Извлечение данных со страниц сайтов (веб-скрейпинг) - это тактика, которая включает использование автоматизированного программного обеспечения для сбора информации, доступной для общего доступа в Интернете.
Майкл Кларк призвал пользователей социальной сети проверить свои настройки конфиденциальности, чтобы контролировать, какая информация может быть видна другим и усилить безопасность учетной записи с помощью двухфакторной аутентификации.
Это не первый случай, когда утечка или использование данных из крупнейшей в мире социальной сети, насчитывающей почти два миллиарда пользователей, вызывает споры о Facebook.
В 2016 году скандал вокруг Cambridge Analytica, британской консалтинговой фирмы, которая использовала личные данные миллионов пользователей Facebook для рассылки таргетированной политической рекламы, имел негативные последствия для социальной сети.