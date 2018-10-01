Хакерскую атаку на электронный дневник прокомментировал Ерлан Сагадиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Ерлан Сагадиев прокомментировал хакерскую атаку на портал kundelik.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была атака на НИТ и пострадал естественно «Кунделик». Атака продолжалась несколько дней. На самом деле нюансов не знаю, это более информационная часть. Система «Кунделик» находится на периметре НИТ, она внутри», - сказал министр в кулуарах Правительства.

По его словам, в результате атаки пострадал не только портал kundelik.kz.

«Не работали многие службы электронного правительства, но это не значит, что они были разрушены. Дело в том, что они не могли в этот момент просто функционировать. Я не специалист, но если поставить соответствующие щиты, то все вернется на свои места», - добавил он.

Ранее в СМИ была опубликована информация о хакерской атаке на портал kundelik.kz. Как пояснили представители МОН сама атака прошла 4 октября.