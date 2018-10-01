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Хакерскую атаку на электронный дневник прокомментировал Ерлан Сагадиев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Ерлан Сагадиев прокомментировал хакерскую атаку на портал kundelik.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Была атака на НИТ и пострадал естественно «Кунделик». Атака продолжалась несколько дней. На самом деле нюансов не знаю, это более информационная часть. Система «Кунделик» находится на периметре НИТ, она внутри», - сказал министр в кулуарах Правительства.
По его словам, в результате атаки пострадал не только портал kundelik.kz.
«Не работали многие службы электронного правительства, но это не значит, что они были разрушены. Дело в том, что они не могли в этот момент просто функционировать. Я не специалист, но если поставить соответствующие щиты, то все вернется на свои места», - добавил он.
Ранее в СМИ была опубликована информация о хакерской атаке на портал kundelik.kz. Как пояснили представители МОН сама атака прошла 4 октября.
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