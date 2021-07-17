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    19:15, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Хакеров осудили за кражу 70 млн тенге со счетов поликлиники в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау осуждены лица, похитившие 70 млн тенге со счетов поликлиники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 декабря 2019 года Д. Т. с целью занятия предпринимательством зарегистрировал в Алматинской области товарищество с ограниченной ответственностью «Lab service plus 1». Затем по предварительному сговору с гражданином А. А. и неизвестными лицами, которых выявили в ходе досудебного расследования, 13 июля 2020 года открывают банковский счет в Алматы, получают ключи онлайн-банкинга и карточки банкомата. 3 августа того же года неизвестные лица с 16:00 до 17:00 незаконно получили доступ к информации финансово-хозяйственной деятельности Атырауской городской поликлиники №1 и несанкционированно проникли в систему дистанционного информационного доступа бухгалтерии. Они осуществили несуществующие платежи для поликлиники, перечислили со счета Атырауской городской поликлиники №1 на счет ТОО «Lab service plus 1» и на лицевой счет осужденного Д. Т. 70 000 000 тенге, которые были выделены на борьбу с COVID-19. Затем Д. Т. снял деньги наличными и причинил имущественный вред поликлинике», - прокомментировали в пресс-службе областного суда.

    В соответствии с решением суда №2 города Атырау Д.Т. и А.А. признаны виновными подпункта 3, части 4, статьи 188 Уголовного кодекса РК.

    С учетом характера и степени общественной опасности уголовного правонарушения суд назначил Д. Т. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, гражданину А. А. - на 5 лет.

    Приговор суда в законную силу не вступил.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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