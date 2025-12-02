РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:23, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хакеры в Южной Корее взломали 120 тысяч камер наблюдения для продажи интимных видео

    Полиция Южной Кореи заявила об аресте четверых подозреваемых во взломе свыше 120 тысяч камер наблюдения в частных домах и офисах и использовании видеозаписей с этих камер для создания сексуализированного контента для иностранного сайта, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Хакеры в Южной Корее взломали 120 тысяч камер наблюдения для продажи интимных видео
    Фото: Oxu.az

    Согласно версии полицейских, четверо подозреваемых действовали поодиночке и не были связаны между собой. Обвиняемые использовали уязвимости домашних камер — к примеру, воспользовались тем, что на них часто стоят простые пароли.

    По данным СМИ, хакеры получили доступ к камерам наблюдения в частных домах, караоке-комнатах, студии пилатеса и гинекологической клинике.

    Одного из подозреваемых обвиняют во взломе 63 тыс. камер и создании 545 откровенных видеороликов, которые он затем продал за 35 млн вон (23 862 тыс. долларов).

    Другой, как утверждает полиция, взломал 70 тыс. камер и продал 648 видеороликов на 18 млн вон (12 272 тыс. долларов).

    Двое этих подозреваемых создали в общей сложности около 62% от всех видеороликов, размещенных в прошлом году на веб-сайте, который незаконно распространял записи, полученные в результате взлома домашних камер.

    Полиция сейчас предпринимает шаги по блокировке и закрытию этого сайта, а также работает с иностранными спецслужбами, чтобы установить его владельца. Кроме того, задержаны три человека, подозреваемых в покупке и просмотре материалов через этот сайт.

    — Взлом домашних камер и тайная съемка наносят колоссальный ущерб жертвам, поэтому являются серьезными преступлениями. Мы намерены искоренить их благодаря масштабным расследованиям. Просмотр и хранение незаконно сделанных видеозаписей также являются серьезными преступлениями, поэтому мы будем активно расследовать такие случаи, — заявил Пак У-хён, руководитель отдела киберрасследований Национального агентства полиции Южной Кореи.

    Представители властей лично посетили пострадавших по 58 адресам или уведомили их. Во время визита они рассказали им о случившемся и дали инструкции по смене паролей. Кроме того, полиция помогает пострадавшим удалить и заблокировать видеоконтент и работает над выявлением других жертв преступников.

    Ранее южнокорейская компания электронной коммерции Coupang подтвердила масштабную утечку персональных данных, которая затронула 33,7 млн пользователей.

     

    Теги:
    Видеонаблюдение Южная Корея Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
