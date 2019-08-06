Хадж-миссия проверила гостиницы в Мекке, где остановились казахстанцы

МЕККА. КАЗИНФОРМ – Второй рабочий день коллектив хадж-миссии Казахстана начала с проверки гостиниц. Прежде всего, рабочая группа во главе с председателем миссии узнала о состоянии паломников, которых привезли компании «Яссауи», «Атлас туризм» и «Дельта тур». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

При этом главное требование, предъявляемое к компаниям, оказать качественную услугу и предоставить хорошие условия прилетевшим совершить свои религиозные обязанности. Таким образом, рабочая группа хадж-миссии Казахстана по программе начала контролировать качество оказанных услуг. Еще одно требование, которое предъявляла хадж-миссия - в гостиницах, где остановились казахстанские паломники, наличие знаков, а именно символов, обозначающих нашу страну.

Кроме того, проверили наличие справочников, которые дают общее направление паломникам. Не осталась без внимания программа, предложенная фирмой, расписание намаза, время питания, меню в столовой, программа на неделю, соответствие цене качества блюд и комнат, где они расположились.

Стоит отметить, что коллектив миссии обратил внимание на состояние паломников в гостиницах и их обеспеченность гигиеническими средствами.

Кроме того, был отмечена важность наличия в каждой фирме врача и гида.

Вещи, а именно сумки, книжки наставления, одинаковые вещи, выдающиеся посетителям священной местности и работа проповедников, утверждённая ДУМК, будут тщательно проверяться. По итогам проверки рабочая группа миссии, проконтролировав сервисные услуги каждой компании, проинформировала, что в 2020 году количество выдаваемых квот будет соответствовать качеству. Это, в первую очередь, повысит ответственность фирм перед паломниками.

В ходе проверки специально созданной рабочей группе было поручено постоянно контролировать здоровье паломников. Такая проверка будет продолжена и в отношении других компаний.

Как сообщалось, из Казахстана в Саудовскую Аравию прибыли 969 казахстанцев.