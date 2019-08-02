Хадж-миссия Казахстана начала свою работу в Мекке

МЕККА. КАЗИНФОРМ – Представители хадж-миссии Казахстана начали свою работу в городе Мекке в Саудовской Аравии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Казахстана.

«В сборе участвовали председатель хадж-миссии Казахстана, наиб муфтий Алау Адилбаев, заместитель председателя, руководитель аппарата ДУМК Гылымбек Мажиев, опытные врачи и члены миссии», – отмечается в сообщении.

На первом заседании председатель миссии Алау Адилбаев удтвердил план работы на несколько дней. Участники мероприятия также обсудили организационные вопросы.

Кроме этого, под контролем миссии должны быть здоровье и безопасность паломников. Представители миссии будут контролировать и пытаться увеличить качество работы паломнических компаний.

Следует отметить, что из Казахстана в Саудовскую Аравию прибыло 5 рейсов и 969 казахстанцев вступили на землю Мекки.