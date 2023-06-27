Хадж-2023 может стать самым массовым в истории

МЕККА. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия встречает паломников. В Мекке начинается хадж, который впервые после пандемии проходит без санитарных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Власти королевства не исключают, что в этом году религиозная церемония может стать крупнейшей в истории. В Мекку уже прибыли около двух миллионов верующих, а ожидают не менее двух с половиной миллионов. Квота на хадж для российских мусульман в этом году составила 25 тысяч человек.

По мнению наблюдателей, сыграло свою роль и то, что в начале этого года Саудовская Аравия отменила требование, по которому женщина могла совершать паломничество только в сопровождении мужчины. Но пока это касается только подданных самого́ королевства.

Соответственно числу верующих, власти стараются и усилить меры безопасности. Кроме того, серьёзные проблемы может вызвать жара. Уже сейчас в районе Мекки дневная температура достигает 46°C.



