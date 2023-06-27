Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Хадж-2023 может стать самым массовым в истории

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Июня 2023, 07:30
Хадж-2023 может стать самым массовым в истории Фото: AFP 2023 / Bandar Aldandani

МЕККА. КАЗИНФОРМ - Саудовская Аравия встречает паломников. В Мекке начинается хадж, который впервые после пандемии проходит без санитарных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Власти королевства не исключают, что в этом году религиозная церемония может стать крупнейшей в истории. В Мекку уже прибыли около двух миллионов верующих, а ожидают не менее двух с половиной миллионов. Квота на хадж для российских мусульман в этом году составила 25 тысяч человек.

По мнению наблюдателей, сыграло свою роль и то, что в начале этого года Саудовская Аравия отменила требование, по которому женщина могла совершать паломничество только в сопровождении мужчины. Но пока это касается только подданных самого́ королевства.

Соответственно числу верующих, власти стараются и усилить меры безопасности. Кроме того, серьёзные проблемы может вызвать жара. Уже сейчас в районе Мекки дневная температура достигает 46°C.

Ранее сообщалось, что 4 тысячи казахстанцев совершают хадж в Мекке.



Религия   Ближний Восток   Саудовская Аравия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК