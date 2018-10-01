Хабиб победил Макгрегора на UFC 229

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе (США) состоялся долгожданный поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229, который закончился в пользу россиянина, передает СИА «SPORTINFORM».

На первой же минуте первого раунда россиянину удался фирменный проход в ноги, ирландец оказался прижатым к сетке. Но в партере Конор выдержал, нанеся к тому же больше ударов по Хабибу.

Во второй пятиминутке Нурмагомедов вновь повалил Макгрегора и обрушил массу ударов по сопернику. Ирландец вновь выдержал.

Третий раунд прошел во взаимном обмене ударами. В конце раунда Хабиб в очередной раз прижал противника к сетке, правда, в стоячем положении, а не в партере.

В четвертом отрезке Нурмагомедов одержал досрочную победу удушающим приемом.

Закончился матч скандалом - массовой дракой двух лагерей бойцов.

Тем самым, Нурмагомедов отстоял свой титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг). Ирландец уже владел данным поясом.

Для Конора это 25-й поединок в MMA и четвертое поражение. Нурмагомедов провел 27-й бой в смешанных единоборствах, и он продолжает оставаться непобедимым в течение десяти лет профессиональной карьеры. Отметим, что Макгрегор не выходил в октагон два года, в то время, как Хабиб свой последний пока что матч в UFC проводил в апреле текущего года.

Конор за этот поединок получит рекордные 3 млн долларов, Хабиб - 2 млн. Гонорары не учитывают процент от продаж платных трансляций, который обговаривают с каждым бойцом индивидуально.

«QAZSPORT» позал этот бой в прямом эфире. Телерадиокорпорация «Казахстан» получила ТВ права на показ боев всемирно известной спортивной организации UFC на полтора года. С сентября по декабрь 2018 года телеканалы «QAZAQSTAN» и «QAZSPORT» покажут 14 вечеров UFC. А в 2019 году запланирован показ более 40 трансляций с участием лучших файтеров со всего мира.