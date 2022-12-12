Хабиб Нурмагомедов стал гостем международного турнира по боям без правил в Атырау

12 Декабря 2022, 20:42

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в спортивном комплексе «Жайык» впервые прошел международный турнир «Eagle FC 51» имени Абдуманапа Нурмагомедова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В турнире по боевым искусствам приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, а также из разных регионов страны. Всего на турнире было проведено 15 боев. Из них главными были титульные поединки.

Российские спортсмены Ренат Хавалов и Ренат Ондар встретились в титульном поединке. До пятого раунда была ничья. В последнем раунде Ренат Хавалов успешно защитил свой пояс мирового уровня.

Главный поединок за специальный чемпионский пояс «Eagle FC 51» состоялся между россиянином Денисом Измоденовым и представителем Узбекистана Имамом Шафи Мухтаровым. В результате боя Денис Измоденов победил соперника в пяти раундах и стал чемпионом «Eagle FC 51» в среднем весе.

«Я выражаю благодарность акиму области и жителям города Атырау, принявшим участие в организации турнира. Первое в жизни человека – воспитание, второе – образование, третье – спорт. Если мы вырастим поколение, которое сможет совместить эти три направления, то можно сказать, что нам повезло», – сказал присутствовавший на турнире Хабиб Нурмагомедов.

Фото: Региональная служба коммуникаций Атырау