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Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии столичного дворового клуба

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Августа 2022, 23:18
Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии столичного дворового клуба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии столичного дворового клуба Profit, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Во время открытия дворового клуба Хабиб Нурмагомедов обратился к юным спортсменам со словами напутствия. Он отметил важность воспитания спортивного характера и привития любви к спорту с детства.

В новом филиале Profit, расположенном в районе Сарыарка по адресу ул. Есенберлина 28А, проводятся занятия по ММА, қазақша күрес, боксу, каратэ, хореографии и др. Дворовый клуб является социальным проектом. Дети-сироты и дети из социально уязвимых слоев населения могут посещать занятия бесплатно. Также льготные места предоставляются многодетным и неполным семьям.

Отметим, что в Нур-Султане реализуется социальный проект «Дворовые клубы». Работа таких клубов направлена на эффективное времяпровождение детей и подростков, а также их всестороннее развитие.

За последние годы акиматом столицы значительно расширена сеть дворовых клубов, благоустроено более 750 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

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