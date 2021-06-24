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    10:22, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Хабиб Нурмагомедов претендует на звание лучшего бойца ММА на премии ESPY Awards

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 32-летний бывший российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов стал одним из претендентов на награду лучшему бойцу ММА 2021 года — ESPY Awards, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Нурмагомедов будет соперничать за награду с действующей чемпионкой UFC в лёгком и полулёгком весе Амандой Нуньес, с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и действующей обладательницей пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас. Победитель будет определён 10 июля.

    В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.


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