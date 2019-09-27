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Хабиб Нурмагомедов похвалил атырауских спортсменов

27 Сентября 2019 21:40
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Хабиб Нурмагомедов похвалил атырауских спортсменов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прибыли мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер РФ Абдулманап Нурмагомедов и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Известные на весь мир спортсмены находятся в городе в качестве почетных гостей совместного турнира GFC 17 и Jayynger, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Хабиб Нурмагомедов похвалил атырауских бойцов, которые, по его словам, ничем не уступают титулованным спортсменам. «К нам уже несколько лет приезжают ребята из Атырау, с нами вместе тренируются. Ребят, которые сегодня будут выступать, практически всех знаем. На самом деле у вас спорт хорошо развит. И вообще, в Казахстане большой интерес к боевым видам спорта», - сказал Хабиб Нурмагомедов. Его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов поделился секретами сына в больших боях.

«Я расскажу вам секрет. Перед самым боем Хабиб подходит ко мне и спрашивает: Папа, волнуешься? Я говорю: Конечно волнуюсь. Посмотрю я на тебя, как ты будешь волноваться, когда твой сын будет выступать», - рассказал Абдулманап Нурмагомедов.


Вспомнил он и о чемпионате мира по вольной борьбе, прошедшем в Казахстане.

«Казахстан тогда занял второе место после России. Честно говоря, я предполагал, что Казахстан займет шестое-седьмое место по вольной борьбе. В боксе да, вы находитесь в тройке, но здесь вы меня удивили. В этом плане у вас есть перспективы. Развитие спорта на высоком уровне. Руководство уделяет пристальное внимание. Ребята очень способные, а у тренерского состава хороший уровень», – сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Напомним, в Атырау с 25 по 27 сентября проходит спортивный фестиваль Zhastar Sport Fest. В рамках масштабного проекта, призванного популяризовать спорт среди масс. Организовано множество спортивных мероприятий. В качестве почетных гостей приглашены признанные мастера единоборств: Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов, Ислам Махачев, Забайра Тухугов и олимпийские чемпионы Роман Власов, Тагир Хайбуллаев. Также известные казахстанские спортсмены Максим Раков, Сергей Морозов, Дамир Исмагулов, Шавхат Рахмонов. Трехдневный фестиваль завершится 27 сентября мировым турниром «Gorilla Fighting Champioship 17».

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Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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Автор:

А. Соколов

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