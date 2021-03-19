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Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

19 Марта 2021 10:09
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Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», - сообщил в Twitter президент UFC Дэйн Уайт.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

Ранее Уайт неоднократно высказывал желание о возвращении Нурмагомедова в UFC, в качестве возможных соперников чемпиона UFC может быть бой-реванш против ирландца Конора Макгрегора или поединок против бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера. 5 марта Президент UFC заявил, что встретится с Нурмагомедовым по поводу его карьеры и готов предложить россиянину различные варианты.


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#Спорт   #Россия  
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