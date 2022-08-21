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Хабиб Нурмагомедов обратился к казахстанцам

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Августа 2022, 00:03
Хабиб Нурмагомедов обратился к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион UFC и глава промоушна Eagle FC Хабиб Нурмагомедов обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ».

«Нур-Султан конечно очень сильно изменился за последние пять-шесть лет, сюда я прилетаю не первый раз, каждый раз видны изменения.

Удачи и здоровья всем жителям Казахстана!

Увидимся завтра на Барыс-Арена, где пройдет большой юбилейный турнир», - написал спортсмен в Instagram.

photo На турнире Eagle FC 21-го августа казахстанский боец смешанных единоборств Дияр Нургожай сразится за титул в полутяжелой весовой категории с россиянином Константином Адрейцевым.

Ранее сообщалось, что президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал об участии Хабиба Нурмагомедова в матч-мейкинге и составлении пар бойцов.


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