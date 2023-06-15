Хабиб Нурмагомедов объявил о расширении инвестиций в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - M-eat by Khabib, бренд натурального фаст-фуда, основанный непобежденным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, объявил о запуске франшизы для казахстанских инвесторов, передает МИА «Казинформ».

Фаст-фуд индустрия является одной из самых быстрорастущих и прибыльных отраслей в мире, и Казахстан не исключение. В последние годы интерес к фаст-фуду в Казахстане значительно вырос, отражая изменения в образе жизни и предпочтениях потребителей. Именно поэтому инвестиции в бренды фаст-фуда становятся все более привлекательными для потенциальных франчайзи в Казахстане.

Растущий темп жизни, желание инвестировать потенциал в развитие, дефицит свободного времени у экономически активной части населения и амбиции «успеть всё» стали ключевыми драйверами роста рынка фаст-фуд на заре 2000-х. Этот тренд быстро зашел и в Казахстан, где темпы прироста показывали значительные цифры каждый год. Пандемия добавила свои корректировки в распределение долей рынка традиционного и быстрого питания. Если в 2019 году доля ресторанов быстрого питания уже достигла 50%, то к настоящему времени она увеличилась до 55%.

Говоря о потребителях, которые дают основную энергию роста рынку быстрого питания, становится видно, как они меняют тренды. Еще 5 лет назад выбор опирался на известность торговой марки, которая гарантировала безопасность, качество и скорость отдачи, а сегодня значительное влияние также оказывает и спрос на разнообразие. Так, в странах СНГ быстро набрали популярность форматы восточного фаст-фуд и другие локальные решения с национальным уклоном. Крупные бренды, становясь заложниками предсказуемого меню, со временем теряют привлекательность, переходя из «модных» в нишу «приевшихся». Второй явный тренд, который будет диктовать правила в ближайшие 5 лет – стремление покупателей выбирать здоровые продукты и потреблять «правильную» пищу. Уже сейчас появился небольшой, но заметный сегмент потребителей, которые выбирают ЗОЖ, Халал и другие варианты продуманного и осознанного потребления еды, даже быстрой.

Бренд M-eat by Khabib делает ставку на аутентичный ассортимент блюд по собственной рецептуре. Мясо томится 12 часов, рецепты восстановлены из исторических аналогов. Как заявлено в позиционировании брэд-митов, они заряжают энергией тело и дух.

Если посмотреть на ядро монетизации бренда, этот бизнес становится очень выгодным инструментом для масштабирования: низкий порог входа для франчайзи, мощная маркетинговая и консалтинговая поддержка со стороны управляющей компании, мобильность, отсутствие требований по возведению капитальных строений, и личный бренд собственника, известный во всем мире. Исследования показывают, что франшизы фаст-фуда имеют более высокий процент выживаемости и успеха, чем стартапы с нуля. Кроме того, сила личного бренда основателя бизнеса зачастую становится гарантом стабильности. Люди покупают у людей. Бренды, основанные известными личностями, имеют ряд преимуществ перед проектами noname: узнаваемость и доверие, ассоциация со стилем жизни и ценностями основателя, выход на широчайшую лояльную целевую аудиторию, доступ к финансовым, маркетинговым и интеллектуальным ресурсам.

Зайдя на рынок Казахстана, M-eat by Khabib открыл широкий горизонт возможностей для казахстанских бизнесменов и стартаперов. Уже сейчас управляющая компания предлагает потенциальным франчайзи несколько вариантов франшиз M-eat by Khabib: от моно до региональных мастер-франшиз, с прогнозной окупаемостью от 1 до 3 лет и прибылью от $3000 в месяц в зависимости от выбранного формата. В портфеле управляющей компании M-eat Franchising KZ есть различные предложения: киоск, фудкорт, торговый объект на первой линии. Все предлагаемые варианты опираются на мировые тренды, потребности бизнесменов и предпочтения покупателей.

Хабиб Нурмагомедов уверен в успехе Бренда и возможностях реализации его потенциала. 14 июня 2023 он объявил об активном расширении и запуске программ для локальных и международных инвесторов. «Для тех, кто готов развивать этот бизнес вместе со мной мы сделали разные пакеты под разные амбиции. Теперь нас будет больше, а это значит, что мы претендуем стать самым крутым фаст-фуд проектом», - отметил непобежденный чемпион мира UFC в своем аккаунте в Instagram.

Подробную информацию о том, как стать бизнес-партнером Хабиба Нурмагомедова в Казахстане можно получить в офисе M-eat Franchising KZ и на официальном сайте компании https://m-eatbykhabib.com.