11 Августа 2022 15:16

Хабиб Нурмагомедов анонсировал большой турнир в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о планах провести большой турнир своей лиги Eagle FC в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ожидается, что главным событием турнира станет бой чемпиона Eagle FC в среднем весе, таджикистанского файтера Фаридуна Одилова (12-2) против казахстанца Даурена Ермекова (14-5).

«Они оба дали согласие. Это, скорее всего, произойдет в декабре в Казахстане. В декабре большой турнир хотим сделать», — ответил Хабиб в интервью «Вестнику ММА».

По информации Telegram-канала «Спорт Шредингера», 17 июля в Актау Даурен Ермеков завоевал временный титул Eagle FC в среднем весе, нокаутировав россиянина Гамзата Хирамагомедова (9-2) во втором раунде.

Фото: sports.kz