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Хабиб и Конор собрали рекордные PPV-продажи
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На турнир UFC 229, главным боем которого был поединок ирландца Конора МакГрегора и россиянина Хабиба Нурагомедова, было продано около 2,4 миллиона подписок pay-per-view, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на MMA Fighting.
Продажи стали рекордными для промоушена. Платную подписку продавали только на территории США, минимальная цена - около 90 $. На втором и третьем местах расположились поединки МакГрегора против Нэйта Диаса в 2016 году (1,6 и 1,65 млн).
Напомним, 6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC. Хабиб провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться. После завершения схватки россиянин самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку в зале и непосредственно в клетке. После разбирательства ему грозят штрафные санкции.
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